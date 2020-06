Nahostkonflikt : UN fordert Ende von Israels Annexionsplänen

New York Die Welt stehe vor einem „Wendepunkt“ im Nahostkonflikt, sagt UN-Chef Guterres. Die mögliche Annexion des besetzten Westjordanlandes durch Israel könnte mehr als ein Vierteljahrhundert Friedensbemühungen zunichte machen.

„Im Falle einer Umsetzung würde die Annexion einen schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen, die Aussicht auf eine Zwei-Staaten-Lösung erheblich beeinträchtigen und die Möglichkeit neuer Verhandlungen untergraben“, sagte Guterres am Mittwoch vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Der UN-Chef sprach von einem „Wendepunkt“ im Nahostkonflikt und forderte die israelische Regierung auf, ihre Pläne aufzugeben.