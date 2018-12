Lange wurde darüber diskutiert, am Montag wurde er gebilligt: Mehr als 160 Staaten haben den UN-Migrationspakt gebilligt. Allerdings hat er keine bindende Wirkung.

Vertreter von mehr als 160 Staaten haben am Montag den UN-Migrationspakt verabschiedet. Bei einem Treffen in Marrakesch, an dem auch Kanzlerin Angela Merkel teilnahm, stellten sie sich hinter den rechtlich nicht bindenden Pakt, der aber erstmals weltweite Standards für die Behandlung von Arbeitsmigranten aufstellt. Künftig sollen Herkunfts-, Transit- und Zielländer verstärkt miteinander arbeiten, um illegale Migration einzudämmen.

Merkel nahm demonstrativ an dem Treffen zu dem Pakt teil, nachdem einige meist von rechten und migrationskritischen Regierungen geführte EU-Staaten wie Österreich oder Polen wieder von dem Pakt abgerückt waren. In Belgien war am Sonntag die Regierung im Streit über den Pakt zerbrochen, Ministerpräsident Charles Michel regiert nur noch mit einer Minderheitsregierung. Auch in Deutschland hatten vor allem die AfD und konservative Unionspolitiker den Pakt kritisiert. Ein Vorwurf lautet, dass dieser nicht genau zwischen illegaler und legaler Migration unterscheide. Sowohl der Bundestag als auch der CDU-Parteitag haben sich aber mit großer Mehrheit hinter die UN-Vereinbarung gestellt und vor allem betont, dass damit keine rechtlichen Auswirkungen in Deutschland zu erwarten seien. Merkel und Außenminister Heiko Mass hatten darauf verwiesen, dass der Pakt ein Beitrag dazu sei, durch die Zusammenarbeit zwischen Herkunfts-, Transit- und Zielländern illegale Migration stärker zu bekämpfen.

Die UN hatten 2016 den Auftrag erteilt, den Migrationspakt sowie einen weiteren UN-Flüchtlingspakt auszuhandeln, der im Dezember im Rahmen des Jahresberichts der Flüchtlingsorganisation UNHCR verabschiedet werden soll. Im Juli 2018 hatte zunächst alle 193 UN-Mitglieder außer den USA dem Migrationspakt zugestimmt.Die USA hatten sich allerdings von Beginn an gegen den Pakt gestellt und am Montag nicht zugestimmt.

