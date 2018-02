später lesen Vereinte Nationen UN-Sicherheitsrat beschließt Waffenruhe in Syrien FOTO: dpa, BM htf FOTO: dpa, BM htf Teilen

Hoffnung für die Zivilisten im syrischen Ost-Ghuta: Der UN-Sicherheitsrat hat eine 30-tägige humanitäre Waffenruhe in Syrien beschlossen. In der am Samstag einstimmig verabschiedeten Resolution heißt es, sie solle "ohne Verzögerung" in Kraft treten.