später lesen Knackpunkt Upload-Filter Urheberrechtsreform: Bundesregierung „steht zu Kompromiss“ Teilen

Twittern

Teilen



Die Bundesregierung will trotz Bedenken von Gegnern der Reform des europäischen Urheberrechts auch im letzten Schritt zustimmen. „Die Bundesregierung steht zu dem ausgehandelten Kompromiss“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. dpa