US-Außenminister Mike Pompeo hat die umstrittene Entscheidung von Präsident Donald Trump zum Abzug der US-Truppen aus Syrien verteidigt. dpa

Die Terrormiliz Islamischer (IS) sei noch immer eine der größten Gefahren für den Nahen Osten und werde weiter effektiv bekämpft werden. „Die Entscheidung des Präsidenten, unsere Leute aus Syrien abzuziehen, beeinflusst das auf keinen Fall“, sagte Pompeo zu Beginn seiner Nahostreise am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman. Man werde weiter mit hohem Druck gegen die Extremisten vorgehen können.

Nach Trumps Ankündigung, die USA würden ihre Truppen aus Syrien „schnell“ zurückziehen, herrscht weiter Unklarheit, wann genau die US-Soldaten das Bürgerkriegsland verlassen werden. Pompeo bekräftigte auf dem Flug nach Amman dem Außenministerium zufolge, man spreche nicht über Zeitpläne. Er wollte dabei nicht sagen, ob bereits erste der etwa 2000 US-Militärangehörigen aus Syrien abgereist sind.

Trumps Sicherheitsberater John Bolton hatte zuletzt gesagt, er wolle den Abzug so umgesetzt sehen, dass die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) „geschlagen ist und sich nicht wieder erholen (...) kann“. Das spricht dafür, dass es sich eher um Monate als um Wochen handeln dürfte.

Der türkische Präsidentenberater Ibrahim Kalin wies nach Pompeos Besuch in Ankara erneut Forderungen der USA nach Sicherheitsgarantien für die kurdischen Kämpfer in Syrien zurück. Vor Journalisten in Ankara sagte er, niemand solle erwarten, dass die Türkei einer Terrororganisation Garantien gebe. Im Hinblick auf eine geplante Offensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien sagte er, man werde Einsätze koordinieren, aber „nicht um Erlaubnis bitten für den Kampf gegen den Terror“.

Pompeo will bis zum 15. Januar acht Länder in der arabischen Welt besuchen. Eine zentrale Botschaft der Reise sei, dass die USA den Nahen Osten nicht alleine ließen, hieß aus dem US-Außenministerium. Jordanien ist die erste Station, in Kairo will Pompeo eine Rede zur US-Nahostpolitik halten. Außerdem wird er Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Saudi-Arabien, Oman und Kuwait besuchen.