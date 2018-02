später lesen Gipfel in Istanbul geplant US-Angriff in Syrien tötet mehr als 100 Assad-Kämpfer FOTO: Morukc Umnaber FOTO: Morukc Umnaber Teilen

In den Bemühungen um ein Ende der Gewalt in Syrien wollen die Staatspräsidenten Russlands, des Irans und der Türkei in Istanbul zu einem weiteren Gipfeltreffen zusammenkommen. Von Jan Kuhlmann, dpa