US-Botschaft in Jerusalem soll angeblich im Mai öffnen

Zur Feier des 70. Jahrestags der Gründung Israels soll die neue US-Botschaft in Jerusalem bereits im Mai 2018 eröffnet werden. Dies erklärten zwei Beamte der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die nicht genannt werden wollten.

Der Kongress werde über den bevorstehenden Schritt naoch am heutigen Freitag informiert. Eine Einweihungszeremonie sei für Mitte Mai geplant. Israel erklärte am 14. Mai 1948 seine Gründung. Der Termin bedeutet eine deutliche Beschleunigung des Vorhabens. Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor erklärt, die Botschaft werde bis Ende 2019 eröffnet. Außenminister Rex Tillerson sagte gar, es könne Jahre dauern. Tillerson genehmigte den Sicherheitsplan für die neue Botschaft am Donnerstag. Zunächst soll die Botschaft lediglich aus einigen Büros innerhalb einer vorhandenen US-Einrichtung in Jerusalem bestehen.

US-Präsident Trump hatte im Dezember Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt. Damit hat er in arabischen Ländern, aber auch weltweit für Empörung gesorgt. Die Palästinenser reklamieren den Ostteil Jerusalems als Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates. Die internationale Gemeinschaft ist mehrheitlich der Ansicht, der Status Jerusalems könne nur in Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern verändert werden.

(felt)