US-Demokraten weisen Republikaner-Vorwürfe gegen FBI zurück

Die US-Demokraten haben in einem mit Spannung erwarteten Memorandum republikanische Kritik am FBI-Vorgehen in den Russland-Ermittlungen entschieden zurückgewiesen. dpa