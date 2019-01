später lesen Haushaltsstreit in den USA Trump droht Demokraten mit jahrelangem Shutdown FOTO: REUTERS / CARLOS BARRIA FOTO: REUTERS / CARLOS BARRIA Teilen

Der „Shutdown“ in den USA geht in die dritte Woche: Ein Spitzentreffen von Demokraten und Republikanern mit US-Präsident Donald Trump blieb am Freitag ohne Durchbruch. Und das kann noch eine sehr lange Zeit so bleiben.