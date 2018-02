US-Justiz beschuldigt 13 Russen in Wahlkampfaffäre

Eine Anklagekammer hat nach Angaben der Behörde von FBI-Sonderermittler Robert Mueller offiziell Anschuldigungen gegen 13 russische Bürger und drei russische Organisationen erhoben.

Die Beschuldigten hätten gegen US-Gesetze verstoßen, indem sie sich bei der US-Wahl 2016 in den politischen Prozess eingemischt hätten, teilte die Behörde am Freitag in Washington mit.

Die Vorwürfe der Grand Jury lauteten auf Konspiration, Betrug unter Einsatz von Kommunikationsmitteln, Bankbetrug und schwere Fälle von Identitätsdiebstahl.

Bei den Untersuchungen Muellers geht es um eine mögliche Wahleinmischung Russlands und Verbindungen zu Mitarbeitern des Wahlkampfteams von Präsident Donald Trump.