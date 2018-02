später lesen "Shutdown" nur wenige Stunden in Kraft US-Kongress einigt sich auf neuen Haushalt FOTO: afp FOTO: afp Teilen

Diesmal dauerte der Shutdown nur wenige Stunden an: Nach hartem Ringen hat der US-Kongress ein umstrittenes Haushaltspaket verabschiedet. Nach dem Senat in der Nacht stimmte am Freitagmorgen (Ortszeit) auch das Repräsentantenhaus zu.