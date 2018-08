später lesen Landesweite Leitartikel US-Zeitungen vs. Trump: „Journalisten sind nicht der Feind“ FOTO: Mary Altaffer FOTO: Mary Altaffer Teilen

Zeitungen aus den ganzen USA wehren sich in Leitartikeln gegen die Attacken von Präsident Donald Trump. In ihren am Donnerstag und teils bereits am Mittwoch veröffentlichten Beiträgen beziehen sie Position gegen die Anschuldigung Trumps, „Fake News“ zu verbreiten. dpa