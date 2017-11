später lesen Neue Sanktionen USA betrachten Nordkorea wieder als Terror-Unterstützer FOTO: Evan Vucci FOTO: Evan Vucci Teilen

Twittern

Teilen



Die USA setzen Nordkorea wieder auf ihre Liste von Terror-Unterstützerstaaten. Das kündigte US-Präsident Donald Trump an diesem Montag in Washington an. Nordkorea stand zwei Jahrzehnte lang auf dieser US-Terrorliste. dpa