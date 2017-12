später lesen Parolen gegen die Mullahs USA bitten die Welt um Unterstützung der Proteste im Iran FOTO: Erhan Elaldi FOTO: Erhan Elaldi Teilen

Nach heftigen Protesten mit regierungskritischen Slogans in mehreren iranischen Städten hat US-Präsident Donald Trump die Führung in Teheran aufgefordert, die Rechte des Volkes zu respektieren. „Die Welt schaut hin“, twitterte Trump in der Nacht zum Samstag. dpa