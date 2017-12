später lesen Nahost-Konflikt USA erkennen Jerusalem als Hauptstadt Israels an FOTO: Matty Stern FOTO: Matty Stern Teilen

Twittern

Teilen



Die USA werden Jerusalem entgegen internationaler Gepflogenheiten als Hauptstadt Israels anerkennen. US-Präsident Donald Trump werde die in aller Welt höchst umstrittene Entscheidung im Laufe des Tages bekanntgeben, so verlautete es am Dienstagabend (Ortszeit) aus dem Weißen Haus in Washington. dpa