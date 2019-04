später lesen Wirtschaftssanktionen USA: Keine Ausnahmeregelungen mehr bei Ölimporten aus Iran Teilen

Twittern

Teilen



Ab Anfang Mai gelten die Ölsanktionen der USA gegen den Iran ohne jede weitere Ausnahmeregelung für bestimmte Staaten. Das kündigten das Weiße Haus und US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington an. dpa