Dreamer-Programm USA: Schutzstatus für junge Einwanderer bleibt in Kraft FOTO: Eduardo Verdugo FOTO: Eduardo Verdugo

Die US-Regierung darf den Schutzstatus für Hunderttausende junge Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA eingewandert sind, vorerst nicht aufheben. Das entschied ein Bundesrichter am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco. dpa