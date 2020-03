Anklage wegen Drogenhandels : USA setzen Kopfgeld auf Maduro aus

Washington Seit über einem Jahr dringen die USA auf einen Machtwechsel in Venezuela. Nun legen sie nun mit einer Anklage wegen Drogenhandels gegen Präsident Maduro nach - angeblich einer der größten Dealer der gesamten Region.

Die USA klagen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro und mehrere Vertraute wegen Drogenhandels und Geldwäsche an. „Das venezolanische Regime ist in Kriminalität und Korruption verstrickt“, sagte Justizminister William Barr am Donnerstag.