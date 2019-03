Eine Fahrradhelm-Kampagne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit leicht bekleideten Models ist vor allem in der SPD auf scharfe Kritik gestoßen. „Es ist peinlich, dumm und sexistisch, wenn der Verkehrsminister seine Politik mit nackter Haut verkauft“, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, Maria Noichl. Von Birgit Marschall

Das Verkehrsministerium will mit der Kampagne, die auch Videos umfasst, vor allem junge Menschen zum Tragen eines Helms animieren. Scheuers Kampagne trägt den Titel: „Looks like shit. But saves my life“ - auf deutsch: „Sieht Scheiße aus - aber rettet Leben.“ Dabei ist unter anderem „Germany's Next Topmodel“-Kandidatin Alicija.

Auch Familienministerin Franziska Giffey (SPD) findet die Aktion ihres Kabinettskollegen wenig amüsant. Auf Facebook postete sie ein Foto von sich und ihrem Fahrrad. Sie ist darauf vollständig bekleidet, trägt einen Helm und schreibt dazu: „Lieber Andreas Scheuer: Mit Helm geht auch angezogen!“ SPD-Fraktionsvize Katja Mast äußerte ähnliche Kritik: Zwar spreche die Kampagne das richtige Thema an, doch sei die Umsetzung „peinlich, altbacken und sexistisch“. Halbnackte Frauen und Männer sollten nicht mit Steuergeldern auf Plakate gebannt werden. Kritik kam auch von den Grünen.

Das Ministerium rechtfertigte sich via Twitter. Hauptzielgruppe seien junge Frauen und Männer, die aus ästhetischen Gründen keine Helme trügen. Die erste Auswertung der Einschaltquoten - mit 1,78 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren - bestätigten, „dass wir diese Zielgruppe sehr gut erreicht haben“. Zwar könne man die Einwände von verschiedenen Seiten nachvollziehen, stehe aber hinter den Motiven.

Der Ärger kommt für Scheuer zu einem Zeitpunkt, an dem er vor allem beim Klimaschutz stark unter Druck steht. Der Verkehrsminister muss bis Ende der Woche Vorschläge für CO2-Einsparungen im Verkehrssektor vorlegen. Eine von ihm eingesetzte Arbeitsgruppe, die an diesem Montag zu ihrer entscheidenden Sitzung zusammenkommt, hatte ursprünglich auch ein Tempolimit und höhere Spritpreise vorgeschlagen. Beides ist auf Druck Scheuers in einem Berichtsentwurf der Arbeitsgruppe in den Hintergrund gedrängt worden. Nun fehlen jedoch überzeugende Maßnahmen zur wirksamen Reduktion der Verkehrsemissionen.

“Andreas Scheuer muss endlich seine Sabotage- und Einmischungsversuche einstellen und die Experten der AG Klimaschutz im Verkehr ihre Arbeit zu Ende bringen lassen“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Der Verkehrssektor müsse endlich seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Selbst die Automobilindustrie denke mittlerweile um und suche den Einstieg in emissionsfreie Mobilität. Es brauche dringend einen Plan für die gewaltigen Herausforderungen eines ökologischen, sozial gerechten Umbaus des deutschen Verkehrssystems. Neue Infrastrukturen müssten aufgebaut, Bus und Bahn gestärkt werden. „Sollte Scheuer weiter mit Denkverboten und Polemiken den Umbau bekämpfen, dann schadet er nicht nur dem Klimaschutz. Er gefährdet auch hunderttausende Jobs und wird zum personifizierten Standortnachteil der deutschen Automobilindustrie“, so Hofreiter.