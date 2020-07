Trotz Waffenruhe : Viele Tote bei Autobombenanschlag in Afghanistan

Kabul Für das islamische Opferfest hatten sich die Taliban und Afghanistans Regierung auf eine dreitägige Waffenruhe geeinigt. Wenige Stunden vorher reißt eine Bombenexplosion viele Menschen in den Tod. Die Taliban dementieren, doch wer steckt hinter dem Angriff?

Dutzende weitere seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Provinzratschef Hasibullah Staneksai am Donnerstag. Die Explosion kurz vor Beginn des islamischen Opferfestes Eid al-Adha habe sich am Abend an einem belebten Ort in der Provinzhauptstadt Pol-e Alam ereignet. Unter den Toten sollen auch viele Frauen und Kinder sein. Ein Video, das von Journalisten verbreitet wurde, zeigte chaotische Szenen in einem Krankenhaus mit zahlreichen Verletzten und blutüberströmtem Boden.