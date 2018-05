später lesen Nach Angriffen auf Kirchen Vier Tote bei Anschlag auf Polizeizentrale in Indonesien FOTO: Achmad Ibrahim FOTO: Achmad Ibrahim Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem neuen Selbstmordanschlag in der indonesischen Großstadt Surabaya sind am Montag mindestens vier Menschen getötet worden. Nach den Angriffen auf drei christliche Kirchen am Sonntag war dieses Mal die Polizeizentrale von Indonesiens zweitgrößter Stadt das Ziel. dpa