Vorerst keine Einigung im „Jakobsmuschel-Krieg“

Im Streit um den Fang von Jakobsmuscheln im Ärmelkanal haben sich britische und französische Fischer vorerst nicht einigen können. Ein Treffen beider Seiten am Freitag in Paris sei ohne Ergebnis geblieben, berichteten britische und französische Medien in der Nacht zum Samstag. dpa