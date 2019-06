Sozialdemokraten Favoriten : Wahl in Dänemark: Zeichen stehen auf Regierungswechsel

Wahl in Dänemark: Zeichen stehen auf Regierungswechsel

Kopenhagen Bei der Parlamentswahl in Dänemark zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren ab. Bis zum Mittwochmittag hatten schätzungsweise 37 Prozent der rund 4,2 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie Stichproben der Nachrichtenagentur Ritzau zeigten.

Bei der letzten Parlamentswahl 2015 hatten zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 27 Prozent der Wähler abgestimmt, am Ende waren es 85,9 Prozent gewesen. An der Europawahl vor zehn Tagen hatten sich so viele Dänen wie noch nie beteiligt, die Wahlbeteiligung beim nördlichsten aller deutschen Nachbarstaaten lag bei 66 Prozent. Die Wahllokale sollten um 20.00 Uhr schließen. Danach wurden erste Prognosen erwartet.