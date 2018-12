später lesen Trauerfeier für verstorbenen US-Präsidenten Staatschefs aus aller Welt trauern um George H. W. Bush Teilen

In Anwesenheit von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt hat in Washington die Trauerfeier für den verstorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush begonnen. An der Zeremonie am Mittwoch in der Nationalen Kathedrale nahm auch Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.