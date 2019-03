Für viele Menschen ist der EU-Austritt nicht bloß eine politische Frage, sondern ein persönliches Drama – etwa für chronisch Kranke oder für EU-Ausländer, die sich in Großbritannien über Jahre eine Existenz aufgebaut haben. Zwei Fälle aus Cambridge und London. Von Cedric Rehman

Liv Gillmans Gewissheit vom Leben in einem wohlgeordneten Land zerbrach kurz vor Silvester 2018. Sie stand am Schalter einer Krankenhausapotheke. Gillman hielt ein Rezept für das Medikament Naproxen in der Hand. Die Tabletten für ihren an Psoriasisarthritis erkrankten Vater bekam sie dafür nicht. Gillman versuchte ihr Glück noch in weiteren Apotheken – ohne Erfolg. Zunächst dachte sie, es liege an der Zeit zwischen den Jahren. Aber ihr Vater nahm den Wirkstoff ja ununterbrochen seit den 80er Jahren ein. Er hörte nicht damit auf, wenn Ostern war oder Weihnachten. Sein Arzt verschrieb Naproxen, das staatliche britische Gesundheitswesen NHS übernahm die Kosten, und ihr Vater löste in einer beliebigen Apotheke das Rezept für den Entzündungshemmer ein. „In irgendeiner der Apotheken habe ich dann gefragt, ob das etwas mit dem Brexit zu tun hat, aber niemand wusste es“, sagt Liv Gillman.

Psoriasisarthritis ist eine Krankheit, die Gelenke anschwellen und steif werden lässt. Die chronische Entzündung zerstört sie mit der Zeit. Naproxen lindert die Entzündung und bremst den Verfall. Ohne die Tabletten verwandele sich ihr Vater innerhalb Tagen von einem agilen Mann in einen gebückten Greis, der sich vor Schmerzen winde, sagt die 28-Jährige: „Ich habe Panik bekommen.“

Gillman sitzt in einem Café in der Universitätsstadt Cambridge. Sie holt ein Notizbuch aus der Tasche. Die junge Theaterregisseurin hat genau notiert, was sie seit Silvester 2018 recherchiert hat und was ihr andere Betroffene geschildert haben. Am Anfang stand ein Aufruf auf Facebook an Freunde und Bekannte, die vielleicht noch Naproxen in der Hausapotheke hatten. Ihr Vater überbrückte mit den gesammelten Tabletten zwei Wochen im Januar. Dann war sein Medikament plötzlich wieder erhältlich.

Gillman erreichten Nachrichten aus Cambridge und anderen Städten. Auch andere Patienten hatten offenbar Schwierigkeiten, ihre gewohnten Arzneimittel zu bekommen. Eine Ärztin aus einem Krankenhaus erklärte ihr schließlich, was für die Apotheker vor Silvester noch ein Rätsel gewesen war. „Sie meinte, dass die Kliniken wegen des Brexit einen Vorrat an Medikamenten wie Naproxen anlegen“, erzählt Gillman. „Er soll der dreifachen Menge des derzeitigen Bedarfs entsprechen.“

FOTO: Cedric Rehman

FOTO: Cedric Rehman

Eigentlich sollten die britischen Zeitungen ihre Schlagzeilen mit den Problemen chronisch kranker Menschen in Großbritannien füllen und Aufklärung fordern, findet Gillman. Eigentlich sollten die Kranken selbst auf die Straße gehen und von der Regierung Transparenz über den Stand der Versorgung mit Medikamenten so kurz vor dem EU-Austritt verlangen. „Die Regierung sagt uns ja nichts. Selbst auf konkrete Anfragen gibt es keine wirklichen Informationen“, sagt sie. Allerdings gebe es auch zu wenig Druck der Öffentlichkeit. Ihr Vater weigere sich zum Beispiel, mit Journalisten zu reden. Das sei sehr britisch: „Krankheiten gehen niemanden etwas an.“ Außerdem habe ihr Vater seit 30 Jahren sein Medikament ohne Probleme bekommen und sehe den Versorgungsengpass Ende 2018 als Unfall. „Er ist überzeugt, dass es auf Dauer schon okay sein wird“, sagt Gillman. Seine Tochter glaubt das nicht.

Sie war jüngst im Unterhaus in London. Die Jugendorganisation „Our Future – Our Choice“ hatte sie mitgenommen zum Austausch mit Parlamentsabgeordneten. Auch eine Abgeordnete von Theresa Mays Konservativer Partei hatte sich den Fragen der Anti-Brexit-Aktivisten gestellt. Die Politikerin habe sie zur Seite genommen, nachdem sie Aufklärung über die Medikamentenversorgung verlangt habe, erzählt Gillman. „Sie meinte, dass sie sich Notfallpläne angesehen habe, weil es ihrem Vater gegangen sei wie meinem. Und was sie gesehen habe, habe sie nicht beruhigt.“ Mancher auf dem Kontinent teilt die Bedenken: Ohne Übergangsphase oder Regelungen für die komplexen Lieferketten für Arzneien könne die Versorgung in Großbritannien und der übrigen Europäischen Union empfindlich gestört werden, warnte im Januar der deutsche Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Beide Seiten müssten dringend Maßnahmen ergreifen, damit gerade schwer kranke Patienten weiter ihre Medikamente bekämen, lautete die Mahnung.

Sollte es am Ende einen britischen Austritt aus der Europäischen Union mit einem Abkommen, aber ohne eine Teilnahme am europäischen Binnenmarkt geben, dürfte Liv Gillmans Vater zwar auch in Zukunft Naproxen in den Apotheken finden. Aber vielleicht kommt es dann aus Indien. „Oder die USA übernehmen unseren Pharmamarkt und diktieren uns ihre Preise. Jeder weiß, wie teuer die Gesundheitsversorgung in Amerika ist. Das kann der NHS nicht bezahlen“, sagt Gillman.

Die 35.000-Einwohner-Stadt Bishop’s Stortford liegt zwischen Cambridge und London. Hester Tingey hält auf ihrem Anwesen Hühner. Eine Ziege soll ihnen bald Gesellschaft leisten. Ziegenmilch sei sehr nahrhaft, sagt die 52-Jährige. Die Hühner folgen Tingey durch die Haustür in ihre Küche. Es seien glückliche Hühner und wohl etwas verwöhnt, meint sie. „Leider legen sie nicht so viele Eier.“ Die Britin bereitet sich auf eine Zukunft vor, in der Hühner und eine Ziege für die eigene Versorgung wichtig sein könnten. Die Gegenwart beschäftigt ihren Mann Fred und sie mit einer Geschäftsidee, die beide dem Brexit verdanken. Die Tingeys verschicken auf Bestellung Lebensmittel als „Brexit Survival Packs“. Es sind Überlebenspakete für den „Brexiggedon“, wie es auf ihrer Internetseite heißt: die Apokalypse nach dem Brexit.

Die Pakete und die Zutaten stehen in einer ehemaligen Werkstatt in Tingeys Haus. Ein Paket im Wert von 100 Pfund (117 Euro) enthält Kohlenhydrate in Form von Pasta und Reis, Thunfisch und Sardinen in Büchsen als Proteinquelle sowie getrocknete Früchte, Bohnen und Nüsse für die Vitaminversorgung. Ganz wichtig sei die Würzpaste Marmite. Der nach Maggi schmeckende Hefeextrakt wird in Großbritannien gern auf das Sandwich geschmiert. Er gilt aber auch als gute Quelle für B-Vitamine.

Eigentlich sei die Idee mit den Überlebenspaketen nur ein Witz gewesen, erklärt Tingey. Sie und ihr Mann Fred stellten das Angebot Ende 2018 online, um auf die vielen ungelösten Fragen rund um den Brexit aufmerksam zu machen. Das Ehepaar war erstaunt, als die ersten Bestellungen bei ihnen eingingen. Die haltbaren Lebensmittel häufen sich inzwischen auf einem Regal. Davor warten Kartons darauf, dass insgesamt zehn Helfer sie bepacken und verschicken. Zwei Wochen vor dem Austritt soll Schluss sein, damit die Kunden ihre Pakete rechtzeitig erhalten. Sollte es bis dahin eine Lösung geben, bei der kein Versorgungsengpass zu erwarten ist, könnten die Käufer ihre Nudeln in Ruhe aufbrauchen und sich Zeit lassen, das Marmite aufs Brot zu schmieren. Und sollte das Parlament sich doch noch für eine Verlängerung der EU-Mitgliedschaft entscheiden, wollen sie ihr Geschäft einfach weiterführen.

„Bei uns bestellen Leute, die auf Nummer Sicher gehen wollen“, sagt sie. Gerade in London könnte es schwierig werden nach einem ungeregelten Brexit, meint Tingey. Sie selbst könne sich auf dem Land ja mit ihren Hühnern und aus ihrem Garten versorgen. Wenn sie von manchen besorgten Briten spricht, macht sie deutlich, dass die allermeisten derzeit noch gelassen bleiben. Leere Supermarktregale sind in Bishop’s Stortford, in Cambridge oder London nicht zu finden. Nur wenige ziehen es in Betracht, dass tatsächlich etwa Toilettenpapier bald Mangelware sein könnte.

Ein japanisches Fernsehteam besuchte vor einiger Zeit die Tingeys. Drohungen und Hassmails erreichten sie kurz danach auf Facebook. „Die Leute meinten, wir seien schuld, wenn Firmen wie Nissan Großbritannien verlassen“, sagt die Britin. Tingey verhehlt nicht, dass sie sich eine Wirkung ihrer Überlebenspakete auf die Brexit-Debatte erhofft. Schlagzeilen im Ausland seien vielen Briten unangenehm, meint sie. „Wir sehen das als Chance, das Nachdenken anzuregen“, sagt die Brexit-Gegnerin.

Tingey elektrisiert die Tatsache, dass die Frist für den Austritt verlängert worden ist. Sie ist überzeugt, dass die Chancen für ein neues Referendum über den britischen EU-Austritt nie so gut standen. Sollten die Verhandlungen sich weiter hinziehen, gingen Theresa May die Optionen aus, glaubt Tingey. Dann würden die wirtschaftlichen Folgen deutlicher zu spüren sein. Vorräte anzulegen oder Überlebenspakete zu bestellen, würde weniger verrückt erscheinen. Eine weitere Abstimmung über den Brexit könne dann nur auf „Remain“ hinauslaufen, glaubt Tingey. Sie denkt, dass es erst noch schlechter werden muss, um besser zu werden.

Diesen Optimismus hätte Anja Heilmann gern. Die Londonerin hofft auf ein zweites Referendum über den britischen Verbleib in der Europäischen Union. Dass dabei ein Votum für „Remain“ sicher wäre, glaubt die 42-Jährige allerdings nicht. Heilmann sitzt im Café „Le Pain Quotidien“ an der Tottenham Court Road im zentralen Fitzrovia-Distrikt unweit des University College of London. Heilmann lehrt dort öffentliche Gesundheit. Sie und ihr Mann zogen 2006 aus Deutschland nach London. Im Jahr 2019 ist ihr das Land, das sie immer noch ihre Heimat nennt, zu fremd geworden für eine Prognose. Sie beschreibt ihren derzeitigen Gefühlszustand mit den Worten Angst und Trauer. Dabei fühlt sich Heilmann unter den „Expats“, den EU-Ausländern in der britischen Hauptstadt, noch privilegiert. „Wir leben lange genug in London, also konnten wir die doppelte Staatsbürgerschaft beantragen“, sagt sie. Es sollte noch vor dem Austritt klappen, meint Heilmann. Sie klingt, als ginge es darum, es gerade noch ins Ziel zu schaffen. Heilmann ist Teil der Kampagne „EU Citizens‘ Champion“, zu Deutsch etwa: „Streiter für die EU-Bürger“. Sie setzt sich für die Interessen von 3,7 Millionen EU-Ausländern in Großbritannien ein: polnische Klempner, Softwareingenieure aus Estland oder Akademikerinnen wie sie selbst.

Viele Europäer erlebten die letzten Wochen vor dem Brexit in einer Existenzkrise, sagt sie. Viele verzweifelten gerade bei der Anmeldung für den sogenannten Settled Status. So heißt der neue Aufenthaltstitel für EU-Bürger, die länger als fünf Jahre in Großbritannien leben. Die Antragsteller müssen einiges per App erledigen. Sie ist aber nur mit dem Android-System, nicht mit einem iPhone kompatibel. Das Hochladen von Dokumenten funktioniere oft nicht, Hilfe von der Ausländerbehörde gebe es kaum, meint Heilmann. Schlimmer noch: Niemand werde benachrichtigt, dass die Beantragung eines „Settled Status“ Vorschrift sei. „Es gibt Europäer, die schon 40 oder 50 Jahre hier leben und gar nicht daran denken, dass sie etwas ändern müssen. Vielleicht sind sie bald als Illegale hier.“

Die Brexit-Kampagne hatte vor dem Referendum 2016 versprochen, dass sich für Bürger der Mitglied­staaten der Europäischen Union nach einem Austritt nichts ändern werde. Heilmann findet, dass das Prozedere deutlich macht, wie sich das verbriefte Recht auf Aufenthalt zu einer gewährten Gunst wandelt. „Es heißt, dass die Anträge nur eine Formalie sind. Aber ein Antrag kann auch abgelehnt werden.“

Sie verweist auf den Zungenschlag von Regierungspolitikern. Konservative sprächen von einer heimatlosen Elite, die auf der Suche nach den besten Jobs und Lebensbedingungen in einer globalisierten Welt unterwegs sei. Dass die Hauptstadt London eine der ersten Adressen in der Welt für qualifizierte Arbeitskräfte aus allen möglichen Ländern ist, belegt schon der Augenschein bei einer Fahrt mit der U-Bahn. Die Torys werteten nun aber ab, was früher als Erfolgsmodell galt, meint Heilmann. Sie wollen ein anderes London als die Weltstadt im wahrsten Sinne des Wortes, fürchtet die Deutsche.

Sicher, in ihrem Umfeld kenne sie niemanden, der ausländerfeindlich sei. „Aber ich bewege mich in meiner akademischen Filterblase.“ Bei Demonstrationen gegen den Bre­xit habe eine Befürworterin des Austritts einmal zu ihr gesagt, dass Deutschland doch auch ein schönes Land zum Leben sei, erzählt sie. Dennoch spricht Heilmann immer noch von einem „Wir“, wenn sie von den Briten redet. „Wir müssen uns dem Rechtsruck entgegenstellen“, sagt sie zum Beispiel. Sie werde die Insel nur verlassen, wenn keine andere Möglichkeit bleibt, sagt die Deutsche. „Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese Feindseligkeit wieder eingefangen werden kann, selbst wenn der Brexit nicht passiert.“ Sie meint, dass sie sich genau wie das Land durch das Referendum unwiderruflich verändert hat: „Die Basis für mein Leben ist weg.“