Syrische Rebellen eingesetzt : Wieder Tote und Verletzte bei neuen Kämpfen in Berg-Karabach

In den seit mehr als einer Woche andauernden Kämpfen in der Unruheregion Berg-Karabach im Südkaukasus zeichnet sich kein schnelles Ende ab. Foto: Dmitri Lovetsky/AP/dpa

Baku/Eriwan Bei den Kämpfen in der Konfliktregion Berg-Karabach sterben weiterhin Soldaten und Zivilisten. Die Türkei mischt sich immer tiefer in den Konflitk ein.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die Türkei steht in der Konfliktregion im Südkaukasus an der Seite Aserbaidschans. Ankara dementierte die Angaben. „Wir weisen die Behauptung kategorisch zurück“, sagte ein hoher Regierungsvertreter. Es handele sich dabei um grundlose Anschuldigungen.

Im syrischen Bürgerkrieg unterstützt Ankara Rebellen, die gegen die Regierung kämpfen. Türkische Truppen kontrollieren zudem gemeinsam mit lokalen Verbündeten Gebiete im Norden Syriens. In der Vergangenheit sah sich die Türkei bereits dem Vorwurf ausgesetzt, syrische Kämpfer für den Bürgerkrieg in Libyen rekrutiert zu haben.

Die Angaben der Aktivisten decken sich mit Informationen aus anderen Quellen und Medienberichten. So hatte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Ende September erklärt, mehr als 800 Syrer seien über türkische Sicherheitsfirmen nach Aserbaidschan geschickt worden. Es handele sich um „erfahrene Kämpfer“ aus der Region um die Städte Idlib und Aleppo im Nordwesten Syriens, sagte der Leiter der Menschenrechtsbeobachter, Rami Abdel Rahman. Er sitzt in England, bezieht seine Angaben aber über ein Netz von Informanten in Syrien.

Auch die britische Zeitung „Guardian“ zitierte einen Syrer, er sei mit einer türkischen Militärmaschine nach Aserbaidschan gebracht worden und dort nun an der Kontaktlinie im Einsatz. Der 23-Jährige aus Idlib flog demnach im September als Teil eines Kontingents von 1000 Syrern in die Konfliktregion im Südkaukasus.

Armenien hatte der Türkei vorgeworfen, Tausende Söldner aus den Kriegsgebieten in Syrien und Libyen in den Südkaukasus verlagert zu haben. Im Konfliktgebiet Berg-Karabach sind nach französischen Informationen Kämpfer dschihadistischer Gruppen aus Syrien aktiv, die über die Türkei in die Region kamen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach in der vergangenen Woche von einer „sehr ernsten Sache“. Die Region Berg-Karabach wird von Armenien kontrolliert, gehört aber völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan.