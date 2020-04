Einige Geschäfte machen auf : Wien will direkt nach Ostern Anti-Corona-Maßnahmen lockern

Wien will direkt nach Ostern Anti-Corona-Maßnahmen lockern

Wien Seit 16. März läuft Österreich auf Minimalbetrieb - und konnte die Verbreitung des Coronavirus damit deutlich eindämmen. Der Lohn für die Anstrengungen soll in einem ersten Schritt nach Ostern folgen.

Nach Ostern soll in Österreich in der Corona-Krise der langsame Weg zurück in Richtung Normalität beginnen.