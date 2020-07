Macron und die Frauen : Wut über neue Regierung in Frankreich

Paris Einen Neustart - das kann eine Regierungsumbildung mit sich bringen. Oder aber: Man macht alles noch viel schlimmer. Diesen Eindruck zumindest haben viele Frauen in Frankreich. Die neue Regierung finden sie „offen anti-feministisch“. Rolle rückwärts in Frankreich?

In Frankreich hört man dieser Tage das Wort „Ohrfeige“ oft. Vor allem Frauen nehmen es in den Mund, wenn sie auf die neue Regierung schauen.

Das neue Kabinett war am Montag vorgestellt worden - das neue Team soll eigentlich ein Neustart für Macron sein. Im Fokus der Kritikerinnen stehen nun aber besonders zwei Männer: Innenminister Gérald Darmanin und Justizminister Éric Dupond-Moretti. Gegen ersteren wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermittelt, letzterer ist in der Vergangenheit nicht unbedingt als Feminist aufgefallen. Im Gegenteil - er gilt in Frankreich als Vertreter der Anti-#MeToo-Fraktion.

Ende Juni sah es auf den ersten Blick noch so schön aus - bei den Kommunalwahlen schienen Frauen die großen Gewinnerinnen zu sein. Ob Paris, Straßburg, Lille, Marseille oder Nantes - in vielen großen Städten des Landes sind Frauen als Bürgermeisterinnen gewählt oder wiedergewählt worden. Recht sicher schien schon damals, dass Macron seinen Premier schassen würde - und viele hofften nun auf eine Frau. Doch dann kamen der neue Premier und die neue Regierung. Und jeder, der auf einen lang ersehnten Kulturwandel hoffte, wurde bitter enttäuscht.

Doch die Kritik am neuen Kabinett endet nicht bei Darmanin und Dupond-Moretti. Zwar gibt es zahlenmäßig mehr Frauen im Kabinett. Die wichtigen Ressorts gingen aber mehrheitlich an Männer. Von den großen Ministerien sind lediglich die Resorts Umwelt, Verteidigung und Arbeit in Frauenhand. „Es ist schon lange her, dass eine Regierung so offen anti-feministisch war“, kritisiert die Feministin Caroline De Haas.