Tests von Samstag ausgewertet : Zahl der Corona-Fälle in St. Wolfgang steigt weiter

Zahl der Corona-Fälle in St. Wolfgang steigt weiter

Wien Nach den vielen Infektionen im Tiroler Skigebiet Ischgl wollte es Österreich im Sommer besser machen. Nun ist ein bekannter Sommerfrische-Ort betroffen. Die Zahl der Fälle steigt dort weiter.

Die Zahl der Corona-Infektionen in mehreren Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist um neun auf mindestens 53 gestiegen.