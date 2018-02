später lesen Somalia Zahl der Toten bei Anschlägen in Mogadischu steigt auf 27 Teilen

Twittern

Teilen



Bei Anschlägen mit zwei Autobomben in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 27 Menschen getötet worden. Das teilte der Leiter eines Krankenhauses in Mogadischu, Mohamed Yusuf, am Samstag mit.