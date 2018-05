später lesen Studenten führen Proteste an Zehntausende protestieren gegen Staatschef Nicaraguas FOTO: Carlos Herrera FOTO: Carlos Herrera Teilen

Zehntausende Menschen haben in Nicaragua für Demokratie in ihrem Land und gegen Präsident Daniel Ortega demonstriert. Der Protestzug durch die Hauptstadt Managua erstreckte sich am Mittwoch (Ortszeit) über rund sechs Kilometer. dpa