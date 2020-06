Rückflüge wegen Corona-Krise : Zurückgeholte Touristen müssen 200 bis 1000 Euro zahlen

Berlin Es war die größte Rückholaktion für deutsche Staatsbürger seit dem Zweiten Weltkrieg. Zehntausende wegen der Corona-Pandemie Gestrandete wurden nach Hause gebracht. Jetzt wird abgerechnet.

„Mit der Pauschalenlösung hat sich die Bundesregierung für eine transparente und möglichst unbürokratische Lösung entschieden, welche die Gleichbehandlung aller Reisenden zum Ziel hat“, hieß es am Freitag aus dem Auswärtigen Amt. Man stehe damit außerdem „im Gleichklang“ mit Regelungen in anderen EU-Ländern.

Eine Kostenbeteiligung der Passagiere ist im Konsulargesetz festgeschrieben. Außer ihnen beteiligt sich auch die EU mit Zuschüssen an den Flugkosten. Die deutschen Steuerzahler sind unter dem Strich dann noch mit 23 Millionen Euro oder 24 Prozent an der Aktion beteiligt.

Das Ausmaß der vom Außenminister als „Luftbrücke“ betitelten Operation war deutlich größer als anfangs erwartet. Zunächst ging man von 30.000 Gestrandeten aus, dann schnellten die Zahlen immer weiter in die Höhe. Maas sagte einmal, er habe sich zwischenzeitlich als „Chef des noch einzigen offenen Reisebüros in Deutschland“ gefühlt. Das Protokoll, das sonst die Ministerreisen organisiert, wurde teilweise in das Krisenreaktionszentrum integriert. Insgesamt waren mehr als 2000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes - ein Drittel der Belegschaft - mit der Aktion beschäftigt.

Der letzte Charterflug des Auswärtigen Amts aus Kapstadt landete am 24. April in Frankfurt am Main. Eine Wiederholung wird es wohl so schnell nicht geben - auch nicht bei einer zweiten großen Corona-Welle. Das hat Außenminister Maas mehrfach betont. Unter anderem deswegen gilt auch die Reisewarnung für alle Länder außerhalb Europas zunächst einmal weiter.