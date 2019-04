später lesen Gewalt in Londonderry Zwei Männer nach Mord an nordirischer Journalistin in Haft Teilen

Twittern

Teilen



Nach dem Mord an der Journalistin Lyra McKee in Nordirland sind zwei junge Männer festgenommen worden. Die 29-Jährige wurde bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Stadt Londonderry erschossen. Eine Kugel traf ihren Kopf; sie starb im Krankenhaus. dpa