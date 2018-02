Zypern wählt einen neuen Präsidenten

In der Republik Zypern wird in einer Stichwahl ein Staatspräsident für die nächsten fünf Jahre gewählt. dpa

In einem Rechts-Links-Duell tritt der amtierende konservative Präsident Nikos Anastasiades (71) gegen den hauptsächlich von der kommunistisch geprägten AKEL-Partei unterstützten Stavros Malas (50) an. Die beiden Politiker hatten in der ersten Runde vor einer Woche mit 35,5 beziehungsweise 30,3 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit klar verfehlt. Wahlexperten rechneten mit einem knappen Ergebnis.

Gewählt wird nur im griechisch-zyprischen Südteil der Insel. Der türkisch-zyprische Norden nimmt nicht teil. Die drittgrößte Mittelmeerinsel ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Zahlreiche Vermittlungen der Vereinten Nationen (UN) zur Überwindung der Teilung sind bisher gescheitert. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr (MEZ). Das Ergebnis wird etwa zwei Stunden später erwartet.