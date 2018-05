später lesen Politik Proteste gegen „Zar“ Putin Teilen

(dpa) Am heutigen Montag tritt Wladimir Putin seine vierte Amtszeit als russischer Präsident an. Tausende Russen demonstrierten unter dem Motto „Er ist nicht unser Zar“ gegen den Langzeit-Staatschef. Die Sicherheitskräfte reagierten rigoros. In Moskau nahmen sie den Oppositionführer Nawalny fest.