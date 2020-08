Gesundheit : Wie lange ist Luxemburg noch Risikogebiet?

Ein Medizinischer Mitarbeiter winkt einen Autofahrer in die Station in Bascharage, um diesen auf das Coronavirus zu testen. Luxemburg testet seine ganze Bevölkerung und Grenzgänger aus Deutschland, Frankreich und Belgien auf das Virus. Foto: dpa/Harald Tittel

Luxemburg Die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen steigt nicht mehr drastisch an. Trotzdem bleibt es wohl vorerst bei Reisewarnung.

Hat Luxemburg die Trendwende bei den Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus geschafft? Seit ein paar Tagen gehen die Zahlen wieder zurück. Wurden vor einer Woche noch deutlich über 50 neue Fälle pro Tag gemeldet, waren es am Sonntag 36, am Montag vermeldete die Gesundheitsdirektion des Nachbarlandes elf neue Infektionen, sieben davon bei Bürgern aus Luxemburg, vier bei nicht dort lebenden Personen, gestern wurden 25 Luxemburger positiv getestet.

Luxemburgs Gesundheitsministerin Paulette Lenert sagt in einem Interview mit der Zeitung „Tageblatt“, dass die Zahlen „etwas erhöht vor sich hindümpelten“. Sie gehe nicht von größeren Infektionswellen aus, sondern davon, „dass es in Zukunft mit kleineren Mini-Wellen weitergeht“. Und weiter: „Dass die Infektionszahlen auf null zurückgehen, ist eine Illusion.“

Trotz des Rückgangs gilt Luxemburg in Deutschland weiterhin als Risikogebiet, weil die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche weiterhin über 50 liegt. Bund und Länder hatten sich darauf geeinigt, dass bei einer Überschreitung dieses Wertes Regionen (auch innerhalb Deutschlands) oder Länder außer­halb der Bundesrepublik als Risikogebiet eingestuft werden. Einher geht das mit einer vom Bundesaußenministerium ausgesprochenen Reisewarnung. Diese ist für Luxemburg seit 14. Juli unverändert gültig. Vor einer Woche lag die Rate der Neuinfektionen laut dem European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), der obersten Seuchenbekämpfungs-Behörde in Europa, in drei europäischen Ländern über 60 auf 100 000 Einwohner. Neben Luxemburg waren das Spanien und Rumänien. Ob und wann es eine Anpassung der Reisewarnung für Luxemburg geben wird, ist unklar. Anfragen unserer Zeitung an das Bundesgesundheitsministerium und das Außenministerium, die für die Warnung zuständig sind, blieben am Dienstag unbeantwortet.

Anders als etwa für Spanien, Rumänien oder Bulgarien, wo das Auswärtige Amt Reisewarnungen nur für bestimmte Regionen, in denen die Infektionszahlen besonders hoch sind, ausgesprochen hat, zählt für das für die Gesundheitsüberwachung in Deutschland zuständige Robert Koch-Institut ganz Luxemburg als Risikogebiet.

Mittlerweile hat die Gesundheitsbehörde des Nachbarlandes jedoch das Infektionsgeschehen im Großherzogtum nach den einzelnen Bezirken aufgeschlüsselt. Dabei wird ersichtlich, dass die Mehrzahl der Neuinfektionen am 13. Juli und 2. August im Süden des Landes rund um Esch/Alzette und in der Hauptstadt aufgetreten ist. In den Grenzgebieten rund um Grevenmacher, Echternach oder Vianden sind die Zahlen vergleichsweise niedrig.

Das ECDC sieht Länder wie Luxemburg, in denen eine Vielzahl von Corona-Tests durchgeführt werden, gut gewappnet gegen die weitere Ausbreitung des Virus. In keinem anderen europäischen Land würden so viele Personen getestet wie in Luxemburg, heißt es in einem am Montag veröffentlichen Risikoreport. Mit 10 659 Tests pro 100 000 Einwohner sei die Rate in Luxemburg europaweit am höchsten. Dadurch würden auch viele Infektionen frühzeitig festgestellt und die Weiterverbreitung könnte unterbunden werden. Die Behörde warnt daher davor, bei Reisebeschränkungen nur auf die reinen Infektionszahlen zu schauen. Man müsse auch die Teststrategie der jeweiligen Länder dabei betrachten.

Luxemburg hatte sich bereits sehr früh dazu entschieden, möglichst einen Großteil der Bevölkerung und auch der Pendler zu testen. An dieser Strategie will man im Nachbarland auch weiterhin festhalten, auch wenn das zu einer höheren Zahl an aufgedeckten Infektionen und damit verbunden Reiseeinschränkungen führt (neben Deutschland haben auch Großbritannien und die Schweiz Reisewarnungen für Luxemburg ausgesprochen).

Von den in der Woche vom 27. Juli bis 2. August 525 auf Covid-19 positiv in Luxemburg getesteten Personen waren 87 nicht dort lebende, sechs davon stammen aus Deutschland, 51 aus Frankreich, 28 aus Belgien und zwei aus anderen Ländern. Auffallend ist, dass fast ein Fünftel der positiv Getesteten zwischen 18 und 29 Jahre ist. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde ist ein Großteil der Neuinfektionen auf private Kontakte zurückzuführen. Gesundheitsministerin Lenert appelliert daher seit Wochen an die Eigenverantwortung der Bürger, sich an die geltenden Regeln (Abstand, Mundschutz, keine größeren Partys) zu halten. Dass der Trend der Neuinfektionen nun wohl leicht nach unten weist, führen Wissenschaftler in Luxemburg darauf zurück, dass ein Teil der Bürger des Nachbarlandes ihre Verhaltensweisen geändert hat.