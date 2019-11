Machtkampf in der Landes-CDU : „Die Low-Performer in Mainz müssen weg“

Simmern/Mainz Der Rhein-Hunsrück-Landrat spricht über seinen Kampf um die CDU-Spitzenkandidatur, kritisiert das Land und verteidigt seinen Ruf.

Bröhr: Die rheinland-pfälzische CDU hat fast 30 Jahre lang die Landtagswahlen verloren. In Zeitungen wird schon spöttisch von der „Generation Opposition“ gesprochen. Die Ausgangslage lädt dazu ein, eine andere Konzeption zu verwenden. Ich war in keine der letzten Wahlen eingebunden, bin kein Mandatsträger, sondern ein Kommunalpolitiker, der 13 Jahre lang Behörden geleitet hat und die Probleme vor Ort kennt. Ich komme aus der Mitte von Rheinland-Pfalz, bin der jüngere Kandidat und kann neue Wählerschichten mobilisieren.

Bröhr: Es geht darum, die Wahl 2021 zu gewinnen. Eine Mitgliederbefragung bietet die größte Möglichkeit, die Auswahl des Spitzenkandidaten zu treffen, die sich am ehesten mit den Bürgern im Land deckt. Wenn wir 40 000 CDU-Mitglieder fragen, sind wir näher an der Meinung von vier Millionen Rheinland-Pfälzern dran, als wenn 400 Delegierte entscheiden.

Bröhr: Es gibt die Demokratie, wie wir sie in der Schule lernen und wie sie tatsächlich stattfindet. Jede Partei hat eben ihre fünf, sechs älteren Herren, die gerne die Entscheidung treffen. Auch die CDU in Rheinland-Pfalz.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Licht nennt Sie in einem offenen Brief eine „Spielernatur“, wirft Ihnen Inszenierung vor und warnt, man würde mit Marlon Bröhr die Katze im Sack kaufen. Ärgert Sie das Schreiben?

Geht ein Spitzenkandidat der CDU aus einem Zweikampf nicht zwangsläufig beschädigt heraus, wie auch Licht in dem Brief warnt?

Bröhr: Nach meinem Verständnis lässt Ihre Frage ein komisches Demokratieverständnis durchblicken. Ich habe in keinem Statement unausgesprochen gelassen, wie sehr ich Christian Baldauf schätze. Ich mag ihn sogar. Wenn wir aber den Wettstreit um Ideen und Köpfe nicht mehr zulassen, machen wir doch den größten Vorteil unserer Staatsform zunichte: das Mitmachen. In den USA ist Barack Obama als fulminanter Sieger aus der Präsidentschaftswahl herausgegangen, obwohl er sich bei den Demokraten gegen Hillary Clinton knapp durchgesetzt hat. Da sagte doch auch keiner, er sei ein beschädigter Kandidat.

Bröhr: Was in Rheinland-Pfalz schiefläuft, ist doch hinlänglich bekannt: Wir haben zu wenige Polizisten, unterdurchschnittliche Ergebnisse bei Bildungsstudien und einen hohen Verfall der öffentlichen Infrastruktur. Man könnte diese Liste beliebig verlängern. In vielen Bereichen ist das Land nicht mal Durchschnitt. Die Low-Performer in Mainz müssen weg. Fakt ist aber auch: Wenn die CDU in der Staatskanzlei sitzt, glaubt doch niemand ernsthaft, dass wir in zwei Monaten sämtliche Probleme lösen. Deshalb geht es darum, Schwerpunkte zu setzen. Meiner sind die verfassungswidrig finanzierten Kommunen.