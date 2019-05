Polizei : Land will, dass Autofahrer nicht mehr vor Blitzern gewarnt werden

Trier. Die Polizei in der Region kündigt weiter Geschwindigkeitskontrollen an. Im vergangenen Jahr wurden 255 000 Temposünder erwischt. Rasen ist eine Hauptunfallursache.

Wird es schon bald keine offiziellen Blitzerwarnungen der Polizei mehr geben? Bislang veröffentlicht das Polizeipräsidium Trier einmal pro Woche die Standorte, an denen es Geschwindigkeitskontrollen in der Region macht. In einigen Bundesländern wächst die Kritik an diesen Warnungen. In Berlin hat sich der öffentlich-rechtliche Radiosender Radioeins dazu entschieden, keine Meldungen über Blitzerstandorte mehr zu senden. Als Begründung nennt der Sender, dass diese nicht mehr zeitgemäß seien. Trotz zumeist von Hörern gemeldeter Blitzer sei die Zahl der Raser-Unfälle weiterhin unverändert hoch. In Nordrhein-Westfalen soll es nach dem Willen des Innenministers Herbert Reul (CDU) keine Ankündigungen mehr von Verkehrskontrollen geben. Und wer zu schnell fährt, soll künftig nicht mehr nur geblitzt, sondern auch angehalten werden. „Wir wollen darauf hinweisen, warum es so gefährlich ist, zu schnell zu fahren, und warum es vielleicht genau an dieser Stelle gefährlich ist“, zitieren die Westfälischen Nachrichten den Sprecher des Innenministeriums in Düsseldorf.