Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Viel Zustimmung, aber auch einige Kritik

Trier So reagieren regionale Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft auf das Konjunkturpaket des Bundes. Kommunen sind enttäuscht: Schuldenfrage nicht gelöst.

Die Reaktionen aus der Region und dem Land auf das Milliarden schwere Konjunkturpaket fallen unterschiedlich aus. Während die Wirtschaft begrüßt, dass der Konsum angekurbelt und Unternehmen entlastet werden sollen, sind Verbraucherschützer und der Handel skeptisch.



Regina Bergmann, Geschäftsführerin des Sozialdiensts katholischer Frauen Trier: „Es ist gut, dass mit dem Kinderbonus die Leistung der Eltern in den vergangenen Wochen anerkannt wird. Das ist ein wichtiges Signal. Was mir allerdings Bauchweh bereitet, ist die Tatsache, dass die Familien durch den Bonus angeregt werden sollen, mehr Geld auszugeben. Sie werden damit zum Konsumvieh. Die Probleme vieler Familien etwa durch geringere Einkommen und höhere Kosten werden durch den Bonus aber nicht langfristig gelöst. Es fehlt die Nachhaltigkeit.“

Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier: „Die zeitlich befristete Senkung des Mehrwertsteuersatzes ist ein sinnvoller Beitrag zur Belebung der Wirtschaft, da sie dazu beiträgt, den Konsum kurzfristig anzukurbeln. Ein besonders positives Zeichen setzt die Bundesregierung mit den Prämien für Ausbildungsbetriebe, die sich weiterhin stark für die Fachkräftesicherung engagieren.“



Georg Kern, Einzelhändler aus Trier und Präsident des Handelsverbands Rheinland-Pfalz: „Wir haben die Absenkung der Mehrwertsteuer nicht gefordert. Ich glaube nicht, dass sie einen großen Schub bei den Verbrauchern auswirken wird und der Konsum dadurch angekurbelt wird. Bei teuren Waren könnte der Kunde verleitet werden solange zu warten, bis die neue Regelung in Kraft tritt. Das würde bedeuten, dass die Umsätze im aktuellen Monat ausbleiben. Besser wäre es, allen Kunden für einen Einkauf ab einem bestimmten Wert einen Bonus zu zahlen. Das Land könnte so den Handel in Rheinland-Pfalz unterstützen. Die Umstellung der Kassensysteme auf den geringeren Mehrwertsteuersatz bedeutet für die Händler einen großen Aufwand.“



Hans Weinreuter, Energieexperte der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz: „Wir begrüßen die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer als sozial gerechte Maßnahme. Gerade einkommensschwache Haushalte geben ihr komplettes Einkommen für die Lebenshaltung aus, so dass sie von einer solchen Senkung direkt profitieren können. Gleichzeitig kommt diese Senkung damit auch bei Handel und Unternehmen an. Wichtig ist dabei jedoch, dass diese Mehrwertsteuersenkung auch eins zu eins an die Verbraucher weitergegeben und nicht von Unternehmen und Handel dazu genutzt wird, die Marge zu erhöhen.“

Zu der Entlastung bei den Stromkosten sagt Weinreuter: „Die Verbraucherverbände verlangen schon seit langem eine Senkung der EEG-Umlage, da die Privathaushalte hier übermäßig belastet werden. Mit dem aktuellen Beschluss der Bundesregierung soll, zusätzlich zu der im Rahmen des Klimapakets festgelegten Senkung des Strompreises, eine Deckelung der EEG-Umlage erfolgen, um die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Umlage zu begrenzen. Aufgrund der coronabedingten Wirtschaftskrise ist die Stromnachfrage gesunken und dadurch war mit einer deutlichen Erhöhung der Umlage auf über acht Cent pro Kilowattstunde für die nächsten beiden Jahre gerechnet worden. Jetzt gilt es darauf zu achten, wie die konkrete Ausgestaltung sowohl der Änderungen durch das Klimapaket als auch der Ziele des aktuellen Konjunkturpakets in der Praxis umgesetzt wird.“

Michael Jäckel, Soziologe und Präsident der Uni Trier: „Die Elemente des Pakets, die den Konsum beleben sollen, werden hoffentlich ihren Beitrag zur Verkürzung der Rezession leisten. Aber uns fehlen schlicht die Beobachtungsinstrumente, um so etwas verlässlich sagen zu können. Ich sehe kein ,Jetzt erst recht’-Konsumphänomen, eher ein Zurückhaltungs-Phänomen, dem eine klare zeitliche Perspektive fehlt. Auch beim Geldausgeben möchte der Konsument ja sparen. Das könnte er jetzt. Der Konsument fährt trotzdem auf Sicht. Und er sieht noch nicht viel besser, wenn er an einem Förderprogramm teilnehmen kann.“



Karsten Tacke, Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz: „Die Maßnahmen können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass unsere Wirtschaft wieder ins Laufen kommt. Corona darf uns nicht den Blick verstellen für die großen Herausforderungen Digitalisierung und Dekarbonisierung. Das Paket setzt hier richtige und wichtige Impulse“, so Tacke. „Jetzt kommt es darauf an, dass diese Instrumente schnell greifen. Wir brauchen Wachstum, damit die stark steigende Schuldenlast tragbar bleibt.“



Günther Schartz (CDU), Landrat von Trier-Saarburg und Vorsitzender des Landkreistags Rheinland-Pfalz: „Insbesondere mit seinem Beitrag zum Ausgleich der krisenbedingten Ausfälle der Gewerbesteuereinnahmen und auch der Erhöhung der Regionalisierungsmittel zur Unterstützung bei der Finanzierung der coronabedingten Defizite im Öffentlichen Nahverkehr leistet der Bund einen respektablen Beitrag, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen für die Zukunft zu gewährleisten. Der Landkreistag bedauert, dass das Konjunkturpaket darüber hinaus keine Altschuldenregelung enthalten wird. Die rheinland-pfälzischen Kommunen gehören zu den am meisten verschuldeten Kommunen in Deutschland. Sie drückt eine enorme Schuldenlast. Vor allem im ländlichen Raum fehlen daher Handlungsspielräume für dringend erforderliche Investitionen vor allem in die Infrastruktur und in die Sanierung von Straßen und Schulgebäuden. Das Land ist bei den Altschulden nun im Wort. Bei dem derzeit niedrigen Zinsniveau besteht nun die einmalige Chance, die rheinland-pfälzischen Kommunen von ihrer enormen Schuldenaltlast zu befreien. Das Land ist jetzt am Zug. Nun gilt es!“