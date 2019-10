Parteien : SPD-Vorsitzendensuche: Genossen klopfen sich auf die eigenen Schultern

Trier Da waren’s nur noch vier: Die SPD ist bei der Suche nach einem neuen Führungsduo ein Stückchen weitergekommen. Einige prominente Genossen aus der Region Trier haben verraten, welchem Zweierteam sie die Daumen drücken.

Welches Duo soll künftig die SPD führen? SPD-Politiker aus Rheinland-Pfalz und der Region Trier haben sich am Sonntag zufrieden über den Ausgang und die Beteiligung am Mitgliedervotum geäußert. Die SPD sei „die Mitmachpartei in Deutschland“, sagte SPD-Landevorsitzender Roger Lewentz. „Bei uns werden alle Mitglieder eng in wegweisende Entscheidungen eingebunden.“ Lewentz gratulierte den beiden Zweierteams Klara Geywitz und Olaf Scholz sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die bei der Auszählung die meisten Stimmen bekommen hatten.