Umwelt : Städtischer Klimaschutz - Verbote sind nicht erlaubt

In immer mehr Städten soll der Klimanotstand ausgerufen werden. In Rheinland-Pfalz wollen bislang Landau und wohl auch Mainz einen entsprechenden Beschluss fassen. Trier könnte eventuell folgen. Foto: dpa. Foto: dpa/Michael Kappeler

Trier Was bedeutet es, wenn in Trier der Klima-Notstand ausgerufen würde? Zwar müssen dann städtische Vorhaben auf Klimaschutz überprüft werden. Einschränkungen darf es aber keine geben.

Von Bernd Wientjes

Während in Trier der Notstand in Sachen Klima ausgerufen werden könnte, wollen die Bitburger Grünen die Stadt zur Klimaschutzgemeinde machen. Was dahintersteckt, erklärt David Ewald von der Grünen-Fraktion im Stadtrat: Der öffentliche Nahverkehr soll gefördert werden, genau wie Rad- und Fußwege, künftig soll es eine städtische Stelle für Klimaschutzmanagement und in den Kitas und Schulen soll es Klimaschutzprojekte geben. „Wir erhoffen uns damit ein umfassendes, städtisches Klimaschutzkonzept für Bitburg, das als Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe für zukünftige Klimaschutzmaßnahmen dienen soll“, so Ewald.

Seine Parteifreunde in Trier wollen einen Schritt weitergehen und den Klima-Notstand ausrufen. Das, so die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Trierer Stadtrat, Anja Reinermann-Matatko, soll dazu führen, dass nur noch klimafreundliche Entscheidungen in der Stadt getroffen werden. Wird der Klima-Notstand in Trier tatsächlich ausgerufen, bedeutet dies, dass alle städtischen Planungen und Projekte unter einem Klimavorbehalt stehen. Bei allen städtischen Vorhaben müsste dann die CO 2 -Bilanz überprüft werden, ob sie also klimaschädlich sind.

Info Mit dem Sarg gegen Artensterben protestiert Es hat mit Schülern angefangen, die regelmäßig freitags für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Mittlerweile gibt es auch Eltern, die unter den Parents for Future zu Demonstrationen aufrufen – auch in Trier. Dass der Einsatz für Klimaschutz längst nicht mehr nur eine Sache von Jugendlichen ist, zeigte auch die Demonstration der Bewegung Extinction Rebellion am Samstag in Trier. Mit einem Sarg und in Trauerkleidern zogen rund 100 Teilnehmer durch die Stadt, um auf das Artensterben von Tieren und Pflanzen aufmerksam zu machen. „Wir sind Verursacher einer ökologischen Krise und des Klimawandels und haben es nicht geschafft Klimaziele, die einer Veränderung entgegengewirkt hätten, zu erreichen. Damit machen wir uns selbst zu einer gefährdeten Art. Wir rotten uns selbst aus“, hieß es in dem Aufruf zu der Aktion. Damit hätten die Teilnehmer „ein eindrucksvolles Zeichen dafür gesetzt, dass die Uhr für viele Arten auf diesem Planeten auf fünf vor zwölf steht“, meint die Trierer Grünen-Politikerin Corinna Rüffer.

Klima-Notstand bedeutet nicht, dass das Klima in einer Stadt besonders schlecht ist. Vielmehr bekennen sich diese Kommunen dazu, dass sie Treibhausgase sparen wollen, sie dem Klimaschutz hohe Priorität einräumen. Allerdings haben die Städte dafür keine besonderen Befugnisse. Auch darf sie ihren Bürgern keine Verbote und Einschränkungen auferlegen, ihnen also vorschreiben, das Auto stehen zu lassen und auf den Bus umzusteigen. Eine Kommune, die den Klima-Notstand ausruft, kann aber etwa den städtischen Fuhrpark auf E-Autos umstellen oder die eigenen Gebäude energieeffizient dämmen. Laut Städte- und Gemeindebund ist Klimanotstand kein Rechtsbegriff, vielmehr habe er eher eine symbolische Bedeutung.