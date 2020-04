Gesundheit : Ende der Zwangspause: Viele Läden in der Region öffnen wieder

Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche können ab Montag wieder öffnen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Trier Trotz der Lockerungen gelten strenge Ausgangsbeschränkungen. Der Trierer Oberbürgermeister appelliert an die Vernunft der Kunden und Händler. Mundschutz ist erwünscht.

Ab heute soll wieder ein Stück Normalität in den Corona-dominierten Alltag zurückkehren. Einige Geschäfte dürfen wieder öffnen. Allerdings darf die Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter sein. Laut der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei ist aber nicht die Gesamtgröße des Geschäfts maßgeblich dafür, ob es öffnen darf, sondern die Verkaufsfläche. Größere Geschäfte können also einen Teil ihrer Fläche abtrennen und trotzdem öffnen. Allerdings ist pro zehn Quadratmeter maximal ein Kunde erlaubt. Das bedeutet, dass es, ähnlich wie bereits seit Wochen bei den Supermärkten, Einlasskontrollen geben wird.

Die Trier Galerie kündigte an, dass die Geschäfte teilweise wieder öffnen werden. Gleichzeitig weist sie daraufhin, dass „der Aufenthalt ausschließlich zum Zwecke und für die notwendige Dauer des Einkaufes gestattet“ sei. Ob und welche zusätzlichen Geschäfte in den anderen Einkaufszentren der Region, etwa dem Alleencenter in Trier oder der Schlossgalerie in Wittlich, öffnen werden, war zunächst unklar. Die Landesregierung hat ausdrücklich erlaubt, dass Malls (Einkaufszentren) und Outlet-Center öffnen dürfen. Die einzelnen Geschäfte darin dürfen aber ihr Sortiment auf nicht mehr als 800 Quadratmetern verkaufen. Im Saarland stößt diese Regelung auf Unverständnis. Denn sie ermöglicht es dem Outlet-Center in Zweibrücken zu öffnen, obwohl die Verkaufsfläche insgesamt 21 000 Quadratmeter beträgt.

Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) sehen in den Lockerungen eine „gute Balance zwischen Gesundheitsschutz und den Bedürfnissen der Menschen und der Wirtschaft“. Leibe appellierte an Kunden und Handel, mit den Neureglungen verantwortungsvoll umzugehen. Trotz der Lockerungen gilt weiterhin: Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen halten und streng auf die Hygiene achten. Dass von heute an erste Geschäfte wieder öffnen dürfen, bedeutet nicht, dass die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind. Bis mindestens 4. Mai darf man das Haus nur aus triftigen Gründen verlassen, der Aufenthalt im Freien ist nur mit Familienmitgliedern oder mit maximal einer weiteren Person erlaubt.

Auch der Vorsitzende der City-Initiative Trier, dem Zusammenschluss der Geschäftsleute, Patrick Sterzenbach, weist auf die dringend notwendige Einhaltung der Hygienevorschriften hin. In allen Geschäften müsse es die Möglichkeit geben, sich die Hände zu desinfizieren. In größeren Geschäften sollte vorgegeben werden, wie die Kunden sich darin zu bewegen haben. Er empfiehlt, dass alle Kunden und Verkäufer Mundschutz tragen sollten. Sterzenbach geht davon aus, dass viele Geschäfte einen solchen Schutz für die Kunden anbieten werden.