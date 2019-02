Im Untreue-Prozess gegen einen 59-jährigen Beamten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm wird für heute ein Urteil erwartet.

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt am Trierer Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt (der Volksfreund berichtete am 25. Januar). Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll der Kreisinspektor in 13 Jahren insgesamt über 1,5 Millionen Euro veruntreut haben. Ein Teil der ihm zur Last gelegten Taten ist allerdings verjährt. Dem Angeklagten droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe.