Im Untreueprozess gegen einen Beamten der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm ist der Angeklagte am Dienstagnachmittag zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Von Rolf Seydewitz

Die Kammer des Landgerichts Trier sah es als erwiesen an, dass der 59-jährige Kreisinspektor über einen Zeitraum von 13 Jahren insgesamt über 1,5 Millionen Euro Steuergelder auf eigene Konten umgeleitet hatte. Ein Teil der dem Angeklagten vorgeworfenen Straftaten ist allerdings inzwischen verjährt.

Der Angeklagte hatte beim Prozessauftakt am Trierer Landgericht ein umfassendes Geständnis abgelegt (der Volksfreund berichtete am 25. Januar).

Staatsanwalt Holger Schmitt hatte in seinem Plädoyer eine fünfjährige Gefängnisstrafe für den Angeklagten gefordert. Der Verteidiger der Angeklagten, der Bitburger Rechtsanwalt Wolfgang Simon, plädierte für eine dreijährige Haftstrafe. Simon richtete schwere Vorwürfe an die Bitburg-Prümer Kreisverwaltung, der die langjährige Untreue nicht aufgefallen sei. „Hier ist geschludert worden, dass mir als Steuerzahler der Atem stockt“, sagte der Anwalt. In seinem letzten Wort entschuldigte sich der Angeklagte bei seiner Familie und den Arbeitskollegen. „Es tut mir leid, ich bereue das zutiefst“, sagte der 59-jährige, der zuvor in einer Verhandlungspause wegen eines leichten Zusammenbruches behandelt werden musste.