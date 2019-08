Gesundheit : Die Zukunft ist weiter ungewiss

Das Sozialpädiatrische Zentrum Trier in dem ehemaligen französischen Kasernengebäude im Trierer Stadtteil Euren. Foto: TV/Bernd Wientjes

Trier Verhandlungen zur Rettung des Sozialpädiatrischen Zentrums in Trier laufen noch.

Noch immer ist unklar, wie es mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) Trier weitergeht. Im April wurde bekannt, dass die seit 1981 bestehende Einrichtung, die rund 3800 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen in der gesamten Region betreut, in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Hintergrund sind Forderungen von Krankenkassen in Höhe von 800 000 Euro. Sie werfen der Einrichtung vor, Leistungen falsch abgerechnet zu haben (der TV berichtete mehrfach).