Interview mit Wolfgang Kubicki : „Söder ist eine traurige Figur“

Berlin Der Bundestagsvizepräsident kritisiert auch die Kanzlerin dafür, in der Corona-Krise "immer nur Angst zu machen, ohne Perspektiven aufzuzeigen".

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki fordert, die Corona-Maßnahmen stärker im Parlament zu debattieren. Auch sei der Bundestag in der Lage, schnell Entscheidungen zur Bekämpfung der Pandemie zu treffen, so Kubicki im Gespräch mit unserer Redaktion. Scharf geht der FDP-Vize mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Markus Söder ins Gericht.

Herr Kubicki, hat der Bundestag in der Corona-Pandemie inzwischen zu wenig zu sagen?

KUBICKI Definitiv ja. Mittlerweile wurde in rund fünf Dutzend Gerichtsentscheidungen dokumentiert, dass viele exekutive Corona-Maßnahmen rechts- oder verfassungswidrig waren. Und das waren bislang nur die Eilentscheidungen. Das zeigt, dass die Rechtsetzung durch die Regierungen vielfach zu sehr in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen hat. Mit einer offenen parlamentarischen Debatte wäre viel intensiver über das Für und Wider gesprochen worden. Außerdem wirkt die offene Debatte gegen verschwörerische Mutmaßungen, die meinen, alles werde nur in Hinterzimmern entschieden.