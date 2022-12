Polizeieinsatz : Geiselnahme in Dresdner Einkaufszentrum (Update)

Dresden In der Dresdner Innenstadt gibt es eine Geiselnahme. Das teilte die Polizei am Samstag mit - und bittet darum, die Innenstadt zu meiden.

Dresden (dpa) Die Geiselnahme in Dresden spielt sich in einem Einkaufszentrum ab. Sie finde in der Altmarkt-Galerie statt und laufe aktuell noch, sagte ein Polizeisprecher am Samstagvormittag. Details - etwa wie viele Menschen betroffen sind - könnten derzeit wegen der unübersichtlichen Lage noch nicht genannt werden.