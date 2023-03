Das sagen Händler Preisschock im Supermarkt – Warum die Gurke so teuer geworden ist

Aber ist allein die hohe Inflationsrate Schuld an den teuren Gurken- und Gemüsepreisen? Zwar sind Lebensmittel seit Januar 2022 binnen eines Jahres um 20,2 Prozent teurer geworden, wie die Verbraucherzentrale Anfang März mitteilt. Doch spielen auch andere Faktoren bei der aktuellen Preisentwicklung von Gurke und Co. eine Rolle, wie Globus-Sprecherin Judith Schnitzer auf Nachfrage unserer Zeitung sagt. Eine derzeit ungünstige Wetterlagen in den Hauptanbaugebieten in Italien und Spanien schmälere die Ernten. Darüber hinaus würde es zum jetzigen Zeitpunkt bereits ein großes Gemüseangebot aus den Niederlanden geben, das derzeit nicht in der Vorjahresmenge zu Verfügung stehe. Grund dafür seien Energiesparmaßnahmen in den Gewächshäusern, so Schnitzer.