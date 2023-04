Projekt „Match‘In“ Wie eine App helfen soll, Asylsuchende und Kommunen zusammenzubringen

Beim Privatsender RTL gibt es eine Verkupplungsshow, bei der Alleinstehende in einer Gruppe von 20 Männern und Frauen ihr „perfect match“, also ihre perfekte Partie, suchen. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium würde jedweden Vergleich zwischen der Kuppelshow und der Verteilung von geflüchteten Menschen vermutlich ablehnen – und dennoch drängt der Vergleich sich schon allein deshalb auf, weil das Projekt, an dem das Land teilnimmt, eben „Match‘In“ heißt.