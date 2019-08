Landtag : Bürger-Protest gegen Straßenausbaubeiträge

Trier/Mainz Von hohen Kosten betroffene Anlieger überreichen Unterschriften vor dem Landtag und hoffen auf eine politische Wende.

Besonders hohe Einmalzahlungen belasten Anwohner, klagen Betroffene in der Region. In Trier-Pfalzel droht einem Anlieger im extremsten Fall eine Zahlung von 320 000 Euro, schimpft der Steuerzahlerbund, der bereits mit Klagen drohte. Vor dem Trierer Rathaus demonstrierten Bürger bereits. Auf der Internetseite der Onlinepetition gibt es mehr als 1600 kritische Kommentare. Einer davon: „Der Beitrag der Anlieger zum Straßenausbau ist zutiefst unsozial und kann manche, die mühsam ihre Hypothek abstottern oder von einer kleinen Rente leben, in den Ruin treiben.“ Ein anderer: „Kommunen entscheiden in Gutsherrenart über Straßenbauprojekte, beziehen Bürger selten oder zu spät mit ein und orientieren sich ungenügend an der Anwohnerfreundlichkeit der Vorhaben. Zudem sind Straßen ein öffentlicher Raum.“